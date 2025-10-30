هل يحميك تناول الشاي والقهوة من أمراض القلب؟

تناول الشاي والقهوة باعتدال قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، حسبما أكد الدكتور أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

وأوضح "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن الشاي والقهوة يحتويان على مركبات مضادة للأكسدة مثل البوليفينولات، والتي قد تساعد في حماية الخلايا من التلف وتقليل الالتهابات، وهما عاملان مرتبطان بتطور مرض السكري.

تحسين حساسية الأنسولين

وأشار إلى أن بعض المركبات الموجودة في القهوة والشاي قد تحسن حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون الذي ينظم مستويات السكر في الدم.

وتابع أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي والقهوة قد تساعد على تحسين وظيفة الأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

خفض ضغط الدم

وبيّن أنّ الاستهلاك المنتظم للشاي والقهوة قد يرتبط بانخفاض طفيف في ضغط الدم على المدى الطويل.

تقليل الكوليسترول الضار

وألمح إلى أن الشاي الأخضر والأسود يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، كما يمكن أن تساهم الخصائص المضادة للالتهابات في الشاي والقهوة في الحماية من أمراض القلب.

واختتم بالقول: "يجب الانتباه إلى ما تضيفه إلى الشاي والقهوة، السكر والمحليات الصناعية يمكن أن تقلل من الفوائد الصحية بل وتزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب، يفضل تناولهما بدون أو بكمية قليلة من الإضافات الصحية".