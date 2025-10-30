احرص عليها.. عشبة صغيرة بفوائد كبيرة تدعم القلب والهضم

الكزبرة من الأعشاب التي لا يخلو منها أي مطبخ، لكن دورها لا يقتصر على إضفاء النكهة للطعام، بل تمتلك تركيبة غذائية فريدة تمنح الجسم العديد من الفوائد الصحية.

ووفقًا Mayo Clinic وHealthline، فإن الكزبرة غنية بمضادات الأكسدة، والفيتامينات، والمعادن التي تدعم القلب، وتحسن الهضم، وتساعد في توازن مستويات السكر في الدم.

فيما يلي 5 فوائد علمية مثبتة للكزبرة على صحة الجسم:

1. تدعم صحة القلب وتخفض الكوليسترول

تشير دراسات طبية إلى أن الكزبرة تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، مع تعزيز الكوليسترول الجيد، مما يساعد في حماية القلب والأوعية الدموية من الأمراض.

2. تعزز صحة الجهاز الهضمي

الكزبرة معروفة بقدرتها على تهدئة اضطرابات المعدة وتقليل الانتفاخ والغازات كما أن زيوتها العطرية تساهم في تحفيز إفراز الإنزيمات الهضمية وتحسين امتصاص المغذيات.

3. تساعد في ضبط مستوى السكر في الدم

الكزبرة قد تحسّن استجابة الجسم للأنسولين، مما يساعد في تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مقدمات السكري.

4. تقوي المناعة وتحارب الالتهابات

تحتوي الكزبرة على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تقلل من الالتهابات وتحارب الجذور الحرة، مما يعزز مناعة الجسم ويحمي الخلايا من التلف.

5. تساهم في إزالة السموم ودعم الكبد

الكزبرة تُعرف بقدرتها على المساعدة في التخلص من المعادن الثقيلة والسموم من الجسم، كما تدعم صحة الكبد وتُحسّن وظائفه الحيوية، وفقًا لأبحاث منشورة في مجلات التغذية العلاجية.