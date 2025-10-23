7 عادات خاطئة تضعف المناعة.. احذرها مع تقلبات الطقس

كتبت- أسماء مرسي:

مع تقلبات الطقس وزيادة فرص الإصابة بنزلات البرد واللعدوى، يزداد اعتماد الجسم على جهازه المناعي كخط دفاع أساسي، ورغم أهمية الغذاء الصحي والنوم الكافي والنشاط البدني، إلا أن هناك بعض العادات اليومية الشائعة التي تُضعف المناعة.

فيما يلي أبرز هذه العادات التي يُنصح بتجنبها، وفقا لموقعي "health"، و"webmd".

تناول الأطعمة المصنعة

النظام الغذائي الغني بالكربوهيدرات المكررة، والسكريات المضافة، والملح الزائد يُعيق عمل الجهاز المناعي ويُخل بتوازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للبكتيريا الضارة.

قلة النوم

عدم الحصول على 6 إلى 8 ساعات من النوم يوميا يُؤثر مباشرة على إنتاج الجسم للسيتوكينات، وهي بروتينات تؤدي دورا حيويا في مقاومة العدوى والالتهابات، ونقص النوم يُضعف قدرة الجسم على التصدي للفيروسات والبكتيريا.

تجاهل التمارين الرياضية

الرياضة ليست فقط لبناء العضلات أو فقدان الوزن، بل تُسهم في تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى.

لذا من الضروري ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميا، لمدة 5 مرات أسبوعيا، لدعم الجهاز المناعي على المدى الطويل.

الإفراط في تناول السكر

كثرة استهلاك السكر تُقلل من كفاءة الخلايا المناعية، ما يُضعف من قدرة الجسم على محاربة مسببات الأمراض، لذلك يُفضل استبدال الحلويات المصنعة بـ مصادر طبيعية كالتمر أو الفواكه لدعم المناعة دون أضرار جانبية.

التوتر المزمن

التعرض المستمر للضغوط النفسية يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، ما يُضعف من نشاط الجهاز المناعي ويزيد من فرص الإصابة بالعدوى.

اتباع الحميات القاسية

اتباع أنظمة غذائية قاسية أو تغييرات مفاجئة في النظام الغذائي، خاصة تلك المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحرم الجسم من العناصر الغذائية الأساسية، وتسبب ضعفا في الجهاز المناعي.

التدخين

أحد أبرز العوامل التي تُضعف الجهاز المناعي، حيث تحتوي السجائر على مواد كيميائية تقلل من كفاءة الخلايا الدفاعية، وتزيد من مستويات الالتهاب في الجسم، ما يرفع خطر الإصابة بالعدوى.