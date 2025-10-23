منها دعم صحة القلب.. فوائد غير متوقعة لتناول هذا النوع من الحبوب

رغم صغر حجمها، تُعدّ حبات الزبيب مجمّعًا غذائيًا مركّزًا، إذ يجمع بين السكريات الطبيعيّة، والألياف، والمعادن، والمركّبات النباتيّة المضادّة للأكسدة.

وفيما يلي أربعة من أبرز ما توفره هذه الثمرة المجفّفة لجسم الإنسان وفق "PubMed".

دعم الهضم وتحسين حركة الأمعاء

يحتوي الزبيب على نسبة جيّدة من الألياف الغذائية التي تسهم في تسريع حركة الأمعاء وتسهيل إخراج الفضلات، ما قد يساعد على التخلّص من الإمساك وتحسين انتظام الجهاز الهضمي.

كما أنّ هذه الألياف تعمل على إبطاء تفريغ المعدة، ما يُضفي شعورًا أطول بالشبع، وقد يساعد في السيطرة على الشهية.

تقوية العظام والمعدن الأساسيّين

بالإضافة إلى الألياف، يحتوي الزبيب على معادن مهمّة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، فضلاً عن مركّبات نباتيّة قد تساعد في الحفاظ على كثافة العظام.

دعم صحة القلب وضغط الدم

تناول الزبيب بانتظام قد يرتبط بخفض طفيف في ضغط الدم.

ففي دراسة أجرتها American College of Cardiology، تم العثور على انخفاضات ملحوظة في ضغط الدم لدى من استبدلوا وجبات خفيفة مصنّعة بالزبيب.

وهذا التأثير يُعزى جزئيًّا إلى محتوى الزبيب من البوتاسيوم والألياف والمركّبات النباتيّة التي تساهم في مرونة الأوعية الدموية وتقليل التصلّب.

محاربة التأكسد وتعزيز الصحة العامة

واحدة من أبرز مميزات الزبيب هي احتواؤه على مضادات الأكسدة مثل الفينولات والفلافونويدات التي تساعد في تقليل الضرر الناتج عن الجذور الحرّة، والالتهابات المزمنة، ما قد يقلّل خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.