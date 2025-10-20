مشروب شهير لا تتناوله على معدة فارغة

أن تناول بعض المشروبات الشائعة على معدة فارغة، خاصة في الصباح الباكر، مؤكدين أن بعض العادات الغذائية الخاطئة قد تُسبب اضطرابات حادة في القلب أو الجهاز الهضمي، وقد تصل مضاعفاتها في بعض الحالات إلى الموت المفاج، وفقًا لـ healthline.

القهوة

أن تناول القهوة فور الاستيقاظ، وقبل تناول أي طعام، يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات الأدرينالين وحمض المعدة، مما يسبب تهيج المعدة، وارتجاع المريء، وزيادة ضربات القلب، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الضغط أو القلب.

أضرار أخرى لا يتوقعها البعض مثل:

1- الشعور بالدوخة والتوتر المفاجئ.

2- اضطراب في معدل السكر في الدم.

3- فقدان الشهية أو الغثيان الصباحي.

4- زيادة خطر الإصابة بقرحة المعدة على المدى الطويل.

نصائح طبية مهمة عند تناول القهوة

يجب تناول كوب من الماء الفاتر أولًا عند الاستيقاظ، ثم تناول وجبة خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات أو البروتين قبل شرب القهوة أو أي مشروب منبّه.

القهوة ليست عدوة للجسم، لكن توقيت شربها هو ما يحدد إن كانت مفيدة أو قاتلة، لذلك تجنبها على معدة فارغة حفاظًا على قلبك وصحتك.

قرأ أيضا:

فقدان الأسنان.. أثر جانبي خفي لـ انقطاع الطمث

أكثر من مجرد نكهة.. 6 توابل تعزز صحتك بشكل طبيعي

في هذه الحالة التهابات المسالك البولية علامة على سرطان الكلى

كيف يؤثر تناول التفاح يوميا على مستويات الكوليسترول؟

نوع أعشاب مضاد للبكتيريا ويحارب العدوى.. تناوله



