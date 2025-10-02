إعلان

5 علامات غير متوقعة تكشف عن نقص أوميجا 3

كتب : أسماء مرسي

06:30 ص 02/10/2025

أوميجا 3

أحماض أوميجا 3 الدهنية تؤدي دورا محوريا في دعم العديد من وظائف الجسم الحيوية، لكن ويؤدي نقصها إلى ظهور أعراض صحية مزعجة.

وفقا لموقع "health"، إليكم العلامات التحذيرية التي تشير إلى نقص مستويات أوميجا 3 في الجسم:

مشكلات جلدية وظهور حب الشباب
يؤدي انخفاض أوميجا 3 إلى جفاف الجلد وتهيجه، ويرتبط بزيادة فرص ظهور حب الشباب، نتيجة تأثر التوازن الطبيعي للزيوت والالتهابات في البشرة.

تراجع في الذاكرة والتركيز
يرتبط نقص مستوياته باضطرابات إدراكية، مثل ضعف التركيز وصعوبة التذكر، فضلا عن تطور أمراض عصبية مثل الزهايمر وباركنسون.

آلام المفاصل والتهابها
من أبرز أعراض نقص أوميجا 3 ظهور آلام وتورم في المفاصل، خاصة في حالات التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث تسهم هذه الأحماض في تخفيف الالتهابات المزمنة.

ضعف المناعة وزيادة الإصابة بالعدوى
نقص أوميجا 3 عاملا مؤثرا في ضعف المناعة، ما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

اضطرابات في النوم والشعور بالإرهاق
يؤدي أيضا إلى قلة النوم والإرهاق خلال النهار، حيث تُسهم هذه الأحماض في تنظيم النوم وتحسين جودته.

أوميجا 3

