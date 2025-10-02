أعراض تدل على نقص فيتامينات ب في الجسم.. احذرها

كتبت- أسماء مرسي:

حذر الدكتور أندريه فاسيلييف، أخصائي أمراض الباطنة الروسي، من نقص مجموعة فيتامينات B، مشيرا إلى أنه يؤدي إلى مجموعة من الأعراض الصحية، تتراوح بين الإرهاق المزمن وضعف العضلات، وصولًا إلى اضطرابات النوم وتفاقم الأمراض الجلدية.

وقال فاسيلييف إن أعراض نقص فيتامينات B تختلف حسب نوع الفيتامين، لكنها تشمل علامات مثل الشعور بالتعب المستمر، ضعف في القوة العضلية، تقلبات المزاج، اضطرابات النوم، بالإضافة إلى مشكلات جلدية كالجفاف و الحكة والحرقة، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

أعراض بحسب نوع الفيتامين:

فيتامين B1 (الثيامين): يؤدي نقصه إلى الصداع وضعف التنسيق الحركي.

فيتامين B2 (الريبوفلافين): يتسبب نقصه في رهاب الضوء، والتهاب الجلد والأغشية المخاطية، وفقر الدم.

فيتامين B3 (النياسين): نقصه يؤدي إلى الإصابة بالإسهال والتهاب الجلد.

فيتامين B5 (حمض البانتوثنيك): يرتبط نقصه بـ فقدان الشهية وآلام في البطن.

فيتامين B6 (البيريدوكسين): نقصه يسبب اضطرابات اكتئابية، ونوبات تشنج، وتفاقم أعراض الربو.

فيتامين B9 (حمض الفوليك): يرتبط بـ ضمور العضلات واصفرار بياض العينين.

فيتامين B12 (الكوبالامين): يؤدي نقصه إلى ضعف الإدراك وتدهور البصر، بالإضافة إلى اضطرابات الجهاز الهضمي وزيادة معدل ضربات القلب.

وأشار" فاسيلييف" إلى أن الجسم البشري لا يُنتج فيتامينات B ذاتيا، ما يجعل النظام الغذائي المتوازن أمر ضروي للحصول على الكمية اللازمة.

وتشمل الأطعمة الغنية بها مثل اللحوم، البيض، منتجات الألبان، المكسرات، الفطر، والحبوب الكاملة.

ونصح الطبيب بضرورة الاهتمام بتنوع النظام الغذائي، وإجراء فحوصات دورية للكشف عن نقص الفيتامينات، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض مزمنة وغير مفسرة مثل التعب أو اضطرابات النوم، مشيرا إلى أن العلاج المبكر يمكن أن يمنع تطور الأعراض نحو مشكلات صحية أكبر.