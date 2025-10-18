إعلان

4 فوائد مذهلة لقشور البرتقال

كتبت- نرمين ضيف الله:

12:00 ص 18/10/2025

قشر البرتقال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مع أن معظم الناس يتخلصون من قشر البرتقال بعد تناول الثمرة، إلا أن هذا الجزء الذي نعتبره "بقايا" يخفي كنزًا من الفوائد الصحية والجمالية.

فالقشر غني بالفيتامينات والزيوت العطرية ومضادات الأكسدة، ما يجعله مكونًا طبيعيًا فعّالًا يمكن استخدامه في العناية بالبشرة، دعم الجهاز المناعي، وحتى تعزيز الهضم.

فوائد مذهلة لقشر البرتقال قد لا تعرفينها وفق "هيلث لاين".

1. يعزز صحة البشرة ويمنحها النضارة

قشر البرتقال غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على تفتيح البشرة، ومحاربة التصبغات، وتقليل ظهور الحبوب.

كما يمكن استخدام مسحوقه كمقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت وتنقية المسام.

2. يقوي المناعة ويحارب الالتهابات

يحتوي قشر البرتقال على مركبات الفلافونويد التي ترفع مناعة الجسم وتقلل الالتهابات، مما يساعد على الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

3. يدعم صحة القلب

يساعد تناول قشر البرتقال المجفف أو منقوعه في تقليل نسبة الكوليسترول الضار، بفضل الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة التي تحسن الدورة الدموية وتحافظ على صحة القلب.

4. يساعد في الهضم والتخسيس

الألياف الموجودة في القشر تسهّل عملية الهضم وتقلل الانتفاخ، كما أن رائحته الحمضية المنعشة تساهم في كبح الشهية وتنشيط عملية الأيض، مما يساعد في التحكم بالوزن.

البرتقال قشر البرتقال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تراجع حاد ومفاجئ.. الذهب يبدد مكاسبه والجرام يفقد 150 جنيهًا في ثلاث ساعات
الجلاد: حل الدولتين هو المفتاح الوحيد.. وترامب يريد "اللقطة" الإعلامية فقط
تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
الجونة السينمائي.. عروض خاصة ولقاءات حصرية وكواليس اليوم الثاني من المهرجان (تغطية خاصة)