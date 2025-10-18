5 فوائد لليوسفي على صحة الجسم

اليوسفي ليس فقط فاكهة شتوية لذيذة وسهلة التقشير، بل هو أيضًا كنز غذائي غني بالفوائد الصحية بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

إليك 5 فوائد رائعة لتناول اليوسفي بانتظام وفق هيلث لاين.

يعزز مناعة الجسم

اليوسفي غني بفيتامين C، المعروف بدوره الكبير في تقوية الجهاز المناعي.

يساعد على الوقاية من نزلات البرد والعدوى

يساهم في التئام الجروح بشكل أسرع

يُحسّن امتصاص الحديد من الطعام

يحافظ على صحة البشرة ويحارب علامات التقدم في السن

اليوسفي يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل:

فيتامين C

الفلافونويدات

هذه المركبات تحارب **الجذور الحرة التي تُسرّع من شيخوخة البشرة، كما تُحفّز إنتاج لكولاجين للحفاظ على بشرة صحية ومرنة.

يدعم صحة القلب والأوعية الدموية

اليوسفي غني بالألياف والبوتاسيوم

يساعد في خفض ضغط الدم

يُقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL)

مما يجعله مفيدًا في الوقاية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

يساعد على تحسين الهضم

الألياف الغذائية الموجودة في اليوسفي (خاصة في القشرة البيضاء الرقيقة المحيطة بالفصوص) تُساهم في:

تحسين حركة الأمعاء

الوقاية من الإمساك

تعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام

يساعد في التحكم بالوزن

اليوسفي منخفض السعرات الحرارية، وغني بالألياف والماء، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

خيار مثالي كوجبة خفيفة صحية

يُقلل من الرغبة في تناول الحلويات غير الصحية