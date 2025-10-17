كيف يحارب البصل مرض السكري؟.. اكتشف السر

يُعرف البصل منذ القدم بفوائده الطبية المتعددة، لكن الجديد أن الدراسات الحديثة أثبتت دوره الفعّال في مكافحة مرض السكري وتنظيم مستويات السكر في الدم، بفضل احتوائه على مكونات طبيعية تساعد الجسم على العمل بكفاءة أكبر، وفقٌا لـ news18.

البصل وسلاحه ضد السكري

يحتوي البصل على مركبات نشطة مثل الكبريت والفلافونويد والكويرسيتين، وهي عناصر تساعد في:

1- خفض مستوى السكر في الدم من خلال تحسين حساسية الجسم للأنسولين.

2- إبطاء امتصاص الجلوكوز في الأمعاء بعد الوجبات، مما يمنع الارتفاع المفاجئ في سكر الدم.

3- تقليل الالتهابات التي قد تصيب البنكرياس وتؤثر على إنتاج الأنسولين.

4- حماية الأوعية الدموية من التلف الناتج عن ارتفاع مستويات السكر.

أن تناول البصل النيئ أو المطهو بانتظام يساعد في خفض مستويات السكر التراكمي (HbA1c)، كما يساهم في تقليل الدهون الثلاثية وتحسين صحة القلب، وهي من أكثر المضاعفات شيوعًا لدى مرضى السكري.

أفضل طرق تناول البصل

- إضافته طازجًا إلى السلطات لاحتفاظه بمركباته النشطة.

- تناوله مشويًا أو مطهوًا بالبخار لتقليل رائحته القوية دون فقدان فوائده.

- يُنصح بتناوله مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا ضمن نظام غذائي متوازن.