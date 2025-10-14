أطعمة ومشروبات احذر تناولها على معدة فارغة

يميل الكثيرون إلى تناول بعض الأطعمة والمشروبات مباشرة بعد الاستيقاظ، دون وعي منهم أن هناك بعض الأطعمة الصباحية الشائعة التي تضر الجهاز الهضمي إذا تم استهلاكها على معدة فارغة، خاصة لدى من يعانون من مشكلات هضمية مزمنة.

فيما يلي أبرز الأطعمة والمشروبات التي يُنصح بتجنبها في الصباح قبل تناول أي وجبة، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الحمضيات

رغم غناها بفيتامين C ومضادات الأكسدة، فإن فواكه مثل البرتقال والليمون والجريب فروت تسبب تهيجا في بطانة المعدة عند تناولها على معدة فارغة.

الحمضية العالية لهذه الفواكه تُحفز إفراز الأحماض المعدية، ما يؤدي إلى حرقة المعدة أو ارتجاع المريء، ويُفاقم الأعراض لدى مرضى التهاب المعدة.

القهوة السوداء

رغم أن القهوة رفيقة الصباح لمعظم الناس، فإن شربها بدون أي طعام في المعدة يُحفّز إفراز حمض الهيدروكلوريك، ما يُهيج جدار المعدة ويزيد خطر الإصابة بالارتجاع الحمضي وعُسر الهضم.

كما تُحفز القهوة إفراز هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، ما يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني وزيادة القلق والنعاس لاحقا في اليوم.

الأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة تُنشط الجهاز الهضمي بشكل مفرط عند تناولها فور الاستيقاظ، المادة النشطة فيها، الكابسيسين، تسبب تقلصات في المعدة، حرقة أو حتى إسهال لدى البعض، كما ترفع من خطر ارتجاع الأحماض، خاصة لمن يعانون من مشكلات مزمنة في المعدة.

اقرأ أيضا:

5 علامات مبكرة تنذر بارتفاع الكوليسترول في الجسم

علامة شائعة تظهر في الصباح تدل على الإصابة بالسرطان

طفل يتعرض لسكتة قلبية بعد تلقيه التطعيم.. ما القصة؟

علبة واحدة فقط.. مفاجأة صادمة عن تأثير المشروبات الغازية على الكبد

5 فوائد مذهلة لعصير المانجو على صحة الجسم