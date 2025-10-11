4 فوائد مذهلة للجرجير على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

يُعد الجرجير من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، رغم بساطته وتوفره الدائم في أغلب المنازل.

يتميز بطعمه اللاذع المنعش، لكنه في الوقت نفسه مصدر قوي للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة الجسم والبشرة.

إليك أبرز 4 فوائد مذهلة لتناول الجرجير بانتظام وفق "هيلث لاين".

1. يعزز صحة القلب والأوعية الدموية:

يحتوي الجرجير على مركبات طبيعية تساعد في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، كما أن غناه بالنترات المفيدة يساهم في الحفاظ على صحة الشرايين.

2. يقوي المناعة ويحارب الالتهابات:

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تدعم الجهاز المناعي، وتساعد في مقاومة الالتهابات وتقليل تأثير الجذور الحرة على خلايا الجسم.

3. يحافظ على نضارة البشرة وصحة الشعر:

يحتوي على فيتامين A وE اللذين يساهمان في تجديد خلايا الجلد وتعزيز إنتاج الكولاجين، كما يدعمان نمو الشعر ولمعانه.

4. يساعد في تنظيم الهضم ودعم فقدان الوزن:

بفضل محتواه العالي من الألياف والماء، يساعد الجرجير في تحسين عملية الهضم، ويمنح الشعور بالشبع دون سعرات حرارية مرتفعة، مما يجعله مثاليًا للأنظمة الغذائية الصحية