كتبت- نرمين ضيف الله

يُعد الثوم من أقدم العلاجات الطبيعية التي استخدمها الإنسان عبر العصور، ليس فقط كعنصر لإضافة النكهة للطعام، بل كدواء فعّال يدعم صحة القلب والمناعة والجسم عمومًا.

يحتوي الثوم على مركبات كبريتية قوية أبرزها "الأليسين"، التي تمنحه خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات.

إليك أبرز 4 فوائد مذهلة للثوم على صحة الجسم وفق هيلث لاين.

1. يعزز صحة القلب ويخفض ضغط الدم:

يساعد الثوم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وضبط ضغط الدم، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

2. يقوي المناعة ويحارب العدوى:

يحتوي على مركبات طبيعية مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يساعد الجسم في مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا وتعزيز جهاز المناعة.

3. ينظف الجسم من السموم:

يساعد الثوم في تنشيط الكبد وتعزيز عملية التخلص من السموم، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة والمطهّرة.

4. يساهم في ضبط مستوى السكر في الدم:

تشير دراسات إلى أن تناول الثوم بانتظام يمكن أن يحسّن من حساسية الجسم للأنسولين ويساعد في خفض مستويات السكر في الدم.