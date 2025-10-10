أعراض تكشف إصابتك بالرعشة المفاجئة

عند الحديث عن الرعشة المفاجئة (أو الرجفة أو الرعشة)، يقصد به اهتزاز غير إرادي مفاجئ في جزء من الجسم أو في الجسم كله، قد تكون مؤقتة أو مؤشرًا على مشكلة صحية.

إليك 3 أعراض قد ترافق هذه الرعشة المفاجئة وفق Medical News Today.

اهتزاز أو ارتجاف لا إرادي في الأطراف أو العضلات

قد تلاحظ أن أجزاء من جسمك مثل اليدين، الذراعين، الساقين، أو حتى الجذع تبدأ بالاهتزاز أو الارتجاف فجأة دون أن تُرغِم نفسك على ذلك.

هذا الاهتزاز غالبًا يكون متكررًا، ويمكن أن يكون مرئيًا أو محسوسًا داخليًا في العضلات.

هذا النوع من الاهتزاز هو ببساطة تعريف الرعشة: تقلصات عضلية لا إرادية تؤدي إلى حركة متكررة ونمطية.

تزامن الرعشة مع حالات إجهاد أو قلق أو انخفاض السكر أو تعب عام

في بعض الحالات، قد تحدث الرعشة المفاجئة عند تعرض الشخص لحالة من التوتر أو القلق الشديد، أو عند انخفاض مستوى السكر في الدم (hypoglycemia)، أو عند الشعور بالتعب العام أو الإرهاق.

أيضًا، يمكن أن تكون الرعشة رد فعل طبيعي للجسم عند الانخفاض الحراري أو القشعريرة أثناء الحمى (إذا كان الجسم يحاول رفع درجة الحرارة).

تفاقم الأعراض عند أداء حركات دقيقة أو عند محاولة التحكم بالعضلات المصابة

عندما تكون الرعشة مرتبطة بحالة عصبية أو اضطراب حركة، قد تزداد شدة الاهتزاز عند محاولة استخدام العضلة في نشاط دقيق مثل الكتابة، الإمساك بأحد الأدوات، تناول الطعام، أو أثناء محاولة الثبات في وضع معين.

كما قد يصاحب الرعشة صعوبة في ضبط الحركة أو التنسيق العضلي، أي يصبح أداء الحركات الدقيقة عقبة بسبب الاهتزاز.