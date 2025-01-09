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هل تفقد الأطعمة قيمتها الغذائية عند إعادة تسخينها؟.. مفاجأة

02:00 م الخميس 09 يناير 2025

تسخين الطعام

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كتبت- نرمين ضيف الله:

إعادة تسخين الطعام عدة مرات يفقده بعض الفيتامينات مثل فيتامين C وفيتامين B، اللذان يتأثران بالحرارة، حسبما أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح لـ"مصراوي" أن تكرار تسخين الطعام يمكن أن يغير من تركيبته، مثل اللحوم التي يفقد تكرار تسخينها قيمة البروتين فيها.

وأشارت إلى أن تكرار التسخين، خصوصًا إذا كانت الأطعمة غنية بالدهون والزيوت، قد يسبب بعض الأمراض.

عدد المرات المسموح بها لتسخين الطعام

ونصحت بتناول الطعام فور تحضيره، وتسخينه مرة واحدة فقط للحفاظ على فوائده الصحية.

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أطعمة تسخين الطعام فيتامين C
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