حسام موافي يكشف مفاجأة تحدث لجسمك بعد تناول اللحوم

كتبت- أسماء مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن مشكلة خطيرة تتعلق بتناول اللحوم.

خلال برنامجه "ربي زدني علماً"، حذر موافي من أن اللحوم تفرز مادة سامة تدعى "الأمونيا" بعد هضمها في الأمعاء.

الأمونيا، كما أوضح موافي، مادة شديدة السمية وتشكل خطرا كبيرا على الدماغ، وعند دخولها إلى الجسم، تعمل الكبد على تحويلها إلى مادة أخرى أقل ضررا تسمى "البولينا" والتي يتم التخلص منها عبر الكلى والبول.

ولكن المشكلة تكمن في أن مرضى الكبد لا يتمكنون من أداء هذه الوظيفة بشكل فعال، ما يجعل تراكم الأمونيا في الدم أمرا خطيرا، ونتيجة لذلك، يعاني هؤلاء المرضى من أعراض خطيرة مثل الغيبوبة، وقد تهدد حياتهم.

لذا، نصح "موافي" مرضى الكبد بتجنب تناول البروتين الحيواني، وذلك للحفاظ على صحتهم ومنع تفاقم حالتهم المرضية.