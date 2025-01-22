التقليل من تناول السكر يحسن وظائف الدماغ

يؤكد الدكتور أندريه كوندراخين، أستاذ معهد الصيدلة والكيمياء الطبية بجامعة سيتشينوف، أن الجسم لا يحتاج إلى الكربوهيدرات السريعة مثل السكر، مشيرًا إلى الفوائد الكبيرة التي يمكن أن يحققها الدماغ عندما يتم التخلي عن تناول السكر.

ويشرح الدكتور كوندراخين قائلاً: "عندما يتخلى الشخص عن السكر، يبدأ الدماغ في التحسن بعد ثلاثة أسابيع من التوقف عن تناول هذه المادة". ويضيف: "السكر ضار بالجسم لأنه من الكربوهيدرات السريعة التي تبدأ بالتغلغل عبر الفم وتصل إلى الدماغ، مما يسبب إحساسًا بالفرح والمتعة.

الدماغ يحب السكر لأنه يهدئه، ويعتقد العلماء أن السكر والكحول يتفاعلان مع نفس المستقبلات في الدماغ، مما يسبب نفس نوع المتعة".

ويتابع الدكتور كوندراخين أن الكربوهيدرات السريعة تشمل السكر والفركتوز والحلويات والكعك والآيس كريم، ويشدد على ضرورة تقليل تناول هذه المنتجات، وفق gazeta.ru

بدلاً من ذلك، يوصي بزيادة تناول الكربوهيدرات المركبة والبطيئة مثل تلك الموجودة في المنتجات المصنوعة من القمح الصلب.

ويضيف الطبيب: "إذا توقف الشخص عن تناول السكر، فخلال ثلاثة أسابيع سيشعر بانتعاش دماغي، وتحسن في المزاج، واستقرار في الأمعاء، لأن السكر يؤثر على الجسم مثل المخدرات، فهو يهدئ ويبطئ النشاطات البدنية والعقلية".

ويُوضح أن المنتجات التي تحتوي على الكربوهيدرات السريعة أو السكر المضاف عادة ما تعطي حلاوة فورية في الفم، مما يساعد في التعرف عليها بسهولة.