الحمى القلاعية يتفشى في برلين.. إغلاق حديقتي حيوان

- د ب أ

بعد تفشي مرض الحمى القلاعية شديد العدوى في قطيع من جاموس الماء خارج برلين، أغلقت حديقتا الحيوان في العاصمة الألمانية أبوابهما مؤقتاً.

وأعلن مديرا حديقة حيوان برلين في وسط المدينة وحديقة "تيربارك" للحياة البرية في الضواحي الشرقية للمدينة اتخاذ القرار لحماية الحيوانات ومنع تفشي المرض بشكل أكبر.

ويمثل تفشي المرض في ولاية براندنبورج التي تحيط ببرلين أول ظهور معروف للمرض في ألمانيا منذ 1988، وأول حالة على الإطلاق في الولاية.

وظلت ألمانيا خالية من المرض وكذلك الاتحاد الأوروبي بشكل أوسع في السنوات الأخيرة.

وأعلنت وزيرة الزراعة في ولاية براندبورج الألمانية، هانكا ميتلشتيت، اكتشاف مرض الحمى القلاعية، في ثلاثة رؤوس ماشية نافقة في الولاية، التي تقع شرقي البلاد.

الحمى القلاعية

والحمى القلاعية، مرض فيروسي شديد العدوى في الحيوانات مشقوقة الحوافر مثل الماشية والأغنام والماعز والخنازير، ويمكن أن يصاب بالمرض العديد من حيوانات حدائق الحيوان والحيونات البرية، ورغم أن المرض لا يشكل خطراً على البشر، فإن له تأثيراً مدمراً على الماشية ويشكل تهديداً اقتصادياً للمزارعين.