تصلب الأذن.. الأسباب والأعراض

- د ب أ

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن تصلب الأذن هو حالة طبية تتميز بتدهور القدرة على السمع تدريجياً، لا سيما الترددات المنخفضة، وأوضحت أنه الأذن يحدث نتيجة للتغيرات الطارئة على أيض العظام في العظم الصخري، خاصة في منطقة الأذن الداخلية والركاب في الأذن الوسطى.

ويؤدي هذا إلى التعظم المفرط، مما يمنع العظيمات السمعية من الاهتزاز بشكل طبيعي، وهو الأمر اللازم حتى تتمكن الأذن من نقل الموجات الصوتية ويكون السمع سليماً.

وتكمن الأسباب المحتملة لذلك في الالتهابات الفيروسية (مثل الحصبة) وأمراض المناعة الذاتية والتأثيرات الهرمونية (مثلا أثناء الحمل)، بالإضافة إلى العوامل الوراثية.

تدهور حاسة السمع

وتتمثل أعراض تصلب الأذن في تدهور حاسة السمع والدوار وطنين الأذن والشعور بألم، كما أن المرضى غالباً ما يتحدثون بصوت منخفض، وذلك لأنهم غالباً ما يسمعون أصواتهم بصوت عالٍ بشكل غير عادي عندما يتحدثون.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل المُعينات السمعية والجراحة (رأب الركاب) وزراعة القوقعة الاصطناعية.