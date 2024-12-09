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مفاجأة صادمة.. نقص 4 فيتامينات بجسمك قد يسبب السرطان

05:01 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

الفيتامينات

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كتب – سيد متولي

الفيتامينات تمنح جسمك العديد من الفوائد، لكن هل تعرف أن نقصها يمكن أن يسبب مشكلات صحية خطير قد تصل إلى السرطان؟.

وبحسب موقع تايمز ناو، فإن نقص 4 فيتامينات بجسمك قد يسبب الإصابة بالسرطان، وهي:

فيتامين ب 12

نقص فيتامين ب 12 في جسمك يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الخبيث، ما يزيد خطر إصابتك بسرطان المعدة.

فيتامين سي

فيتامين سي قابل للذوبان في الماء وغني بمضادات الأكسدة يساعد في استجابة مناعية أقوى، وشفاء الجروح، وتكوين الكولاجين، لكن نقصه قد يزيد خطر الإصابة بالأورام الخبيثة في المريء والمعدة والرئتين.

فيتامين د

يمكن لمستويات فيتامين د غير الكافية أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو المثانة.

فيتامين أ

نقص فيتامين أ قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، والتي تشمل المعدة والمريء والرئتين.

الفيتامينات السرطان مشكلات صحية
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