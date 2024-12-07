لماذا يجب عليك النوم 8 ساعات يوميا؟.. مفاجأة مدهشة

وكالات

أثبت فريق دولي من الباحثين أن النوم ليس مجرد راحة للجسم، بل هو عنصر أساسي لتخزين وتعلم لغة جديدة.

وأظهرت دراسة أجريت في جامعة ساوث أستراليا أن تنسيق الأحداث الكهربائية في الدماغ أثناء النوم يُحسن القدرة على تذكر كلمات جديدة وفهم قواعد نحوية معقدة.

وفي تجربة على 35 شخصًا ناطقًا باللغة الإنجليزية، تتبع الباحثون نشاط الدماغ للمشاركين الذين تعلموا لغة مصغرة تُسمى "Mini Pinyin"، وهي مستوحاة من اللغة الصينية الماندرين ولكن بقواعد نحوية مشابهة للغة الإنجليزية.

وقسم الباحثون المشاركين إلى مجموعتين: تعلمت إحدى المجموعات اللغة في الصباح، ثم اختبرت ذاكرتهم في المساء، بينما تعلمت المجموعة الثانية اللغة في المساء، ونامت في المختبر طوال الليل مع تسجيل نشاط أدمغتهم.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي نامت، بعد التعلم حققت أداء أفضل بكثير في تعلم اللغة مقارنة بالمجموعة التي بقيت مستيقظة.

وأوضح الباحث الرئيسي الدكتور زاكريا كروس أن التحسينات في الأداء كانت مرتبطة بتنسيق معين للموجات الدماغية أثناء النوم، ما يعزز من نقل المعلومات المكتسبة من منطقة الحُصين إلى القشرة المخية، وهو ما يساعد في تخزين الذاكرة على المدى الطويل.

وأشار الدكتور سكوت كوسينز إلى أن هذه الدراسة تبرز أهمية النوم في تعلم اللغات، موضحًا أن النوم ليس مجرد فترة للراحة بل هو حالة نشطة تساعد الدماغ على تحسين تعلم اللغة.

وقد تساعد نتائج هذه الدراسة في تطوير علاجات جديدة لأولئك الذين يعانون من ضعف في اللغة، مثل المصابين باضطراب طيف التوحد أو فقدان القدرة على الكلام.