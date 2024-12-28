تشير الدكتورة ألكسندرا رازارينوفا، خبيرة التغذية، إلى أن النصائح الغذائية الصحية غالباً ما تتضمن توصيات بتجنب الحلويات.

ولكن هل التخلي عن السكر ضروري فعلاً؟

التوازن أفضل من المنع الكامل

توضح رازارينوفا أن الإقصاء المفاجئ للحلويات المفضلة قد يسبب توتراً داخلياً بمرور الوقت، مما يؤدي إلى نوبات تناول مفرط بشكل متكرر وسلوك غذائي غير صحي.

المشكلة ليست في السكر بحد ذاته، بل في الكمية المستهلكة. لذا، بدلاً من "شيطنة" السكر، يُنصح بالحد من الكربوهيدرات البسيطة لتشكّل 5-10% فقط من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.

دور السكر في الجسم

السكر، بمكوناته من الجلوكوز والفركتوز، هو مصدر أساسي للطاقة في الجسم فهو يساعد في الحفاظ على وظائف الدماغ والعضلات والكربوهيدرات، إلى جانب البروتينات والدهون، هي جزء أساسي من النظام الغذائي المتوازن، ولا يُنصح بالتخلي عنها تماماً إلا في حالات طبية تستدعي ذلك.

التوقيت المثالي لتناول الحلويات

عند إدراج الحلويات في النظام الغذائي، يُفضل تناولها بعد الوجبات الرئيسية، مثل الإفطار أو الغداء يساعد ذلك في منع ارتفاع مفاجئ لمستوى الجلوكوز في الدم ويعزز الشعور بالشبع.

الرغبة الشديدة في الحلويات

الرغبة المتكررة في تناول الحلويات قد تكون إشارة إلى نقص في التوازن الغذائي عندما يحصل الجسم على ما يكفي من البروتينات، الألياف، الكربوهيدرات، والدهون، تقل الرغبة في الإفراط في تناول السكر.

اختيار الحلويات بحكمة

ألواح الشوكولاتة: غالباً ما تحتوي على إضافات مثل الكراميل أو المكسرات، ما يزيد من نسبة السكر والدهون.

الشوكولاتة الداكنة والحليب: غنية بمضادات الأكسدة، وتحتوي على نسبة أقل من السكر، وتوفر شعوراً بالشبع لفترة أطول. كما أنها تساهم في تحسين صحة القلب وتوسيع الأوعية الدموية.

المصدر: Gazeta.Ru