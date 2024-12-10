ماذا تفعل شوربة العدس لمستويات السكر في الدم؟.. مفاجأة غير متوقعة

كتبت- شيماء مرسي

شوربة العدس من الأطعمة الشعبية التي يفضل تناولها كثيرون، خاصة في فصل الشتاء، للشعور بالدفء وتخفيف حدة الطقس البارد.

وكشف موقع "هيلث" فوائد تناول شوربة العدس مرة في الأسبوع، والتي تشمل الوقاية من السرطان والأمراض المزمنة.

وتحتوي شوربة العدس على "البوليفينول" وهي مركبات نشطة تحارب العوامل الضارة في الجسم وتحمي من الإصابة بأمراض القلب والسرطان والأوعية الدموية وخفض مستويات السكري.

نسبة عالية من البروتين

كوب واحد من شوربة العدس يحتوي على 18 جرامًا من البروتين، ما يسهم في تحسين وظائف الجسم الحيوية والحفاظ على كتلة العضلات وإنتاج الهرمونات والإنزيمات.

مصدر جيد للحديد

يحتوي كوب واحد من العدس على 6.6 مليجرام من الحديد المهم للغاية للحفاظ على ضخ الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

غني بالألياف

كوب واحد من العدس على 15.6 جرام من الألياف، ما يسهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والوزن الصحي.

تقوية العظام

تحتوي شوربة العدس على 38 جرامًا من الكالسيوم، ما يسهم في بناء العضلات وتقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام.

مصدر جيد لحمض الفوليك

حمض الفوليك هو عنصر غذائي مهم يجب تناوله طوال الوقت، وعدم الحصول على ما يكفي منه يمكن أن يؤدي إلى عيوب خلقية خطيرة.

لذا فإن تناول شوربة العدس يدعم نمو الشعر الصحي ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

نسبة عالية من المغنيسيوم

إذا كنت تعاني من مشكلات في النوم أو التوتر أو الإجهاد، فقد يستفيد جسمك من الاستهلاك المنتظم لـ المغنيسيوم، ويمكن أن تكون شوربة العدس مصدرًا لهذا العنصر.