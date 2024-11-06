عنصر خارق للوقاية من السرطان!

أظهرت دراسة واسعة النطاق أجريت على أكثر من 250 ألف شخص علاقة قوية بين تناول أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 وانخفاض خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان، بما في ذلك سرطان القولون والمعدة والرئة.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من هذه الأحماض الدهنية في دمائهم كانوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة، وتشير النتائج إلى أن زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بهذه الأحماض، مثل الأسماك الدهنية والمكسرات، قد يساهم بشكل كبير في الوقاية من هذا المرض الخبيث.

وتعتبر هذه الدراسة الأكبر والأشمل من نوعها حتى الآن، مما يزيد من قوة نتائجها، وتؤكد أهمية إدراج الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 و 6 في النظام الغذائي اليومي للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة ميديكال إكسبريس، قال يوتشن تشانغ، المعد الرئيسي للدراسة وطالب الدكتوراه في كلية الصحة العامة بجامعة جورجيا: "وجدنا أن المستويات المرتفعة من أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 مرتبطة بانخفاض معدلات الإصابة بالسرطان. وتشير هذه النتائج إلى أنه ينبغي على الأشخاص السعي لزيادة تناول هذه الأحماض الدهنية في نظامهم الغذائي".

وتعد هذه الدراسة تكملة لأبحاث سابقة كانت قد أظهرت وجود علاقة بين مستويات الأحماض الدهنية وخطر الإصابة بالسرطان، إلا أن هذه الدراسة هي الأولى التي تحدد بشكل واضح ما إذا كانت الأحماض الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6 تساهم في تقليل خطر الإصابة بالسرطان أو في زيادة فرص البقاء على قيد الحياة بعد التشخيص.

تجدر الإشارة إلى أن الفوائد التي توفرها مستويات عالية من الأحماض الدهنية لم تكن مرتبطة بأي عوامل خطر أخرى، مثل الوزن أو مؤشر كتلة الجسم أو تعاطي الكحول أو النشاط البدني، ما يجعل النتائج أكثر مصداقية.

يذكر أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6 تعد من "الدهون الصحية" الضرورية لصحة الإنسان، وتوجد في الأسماك الدهنية والمكسرات وبعض الزيوت النباتية مثل زيت الكانولا.

نشرت نتائج الدراسة في المجلة الدولية للسرطان.

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