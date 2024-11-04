5 مشروبات أساسية تحميك من جفاف الشتاء.. احرص على تناولها يوميا

كتبت- نرمين ضيف الله:

هل تشعر بالجفاف والتعب في فصل الشتاء رغم قلة التعرق؟ قد يكون السبب هو انخفاض رطوبة الجسم بسبب الهواء البارد والجاف، لحماية بشرتك وصحتك العامة، من المهم الحفاظ على ترطيب جسمك بشكل مستمر.

فيما يلي نقدم قائمة بأفضل 5 مشروبات يجب تناولها يوميًا لمواجهة جفاف الشتاء، وفقًا لتصريحات خاصة لـ"مصراوي" من الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة.

صرّح "بدران" بأن الكثيرين يعانون من الجفاف في الشتاء بسبب قلة شرب الماء وانخفاض الشعور بالعطش، وأوصى ببعض المشروبات التي تساعد على الوقاية من الجفاف:

1- الماء

يُعدّ الماء الشراب الأساسي والأفضل لترطيب الجسم. ينبغي شرب 8 أكواب على الأقل يوميًا.

2- شاي الأعشاب

مثل شاي النعناع، شاي الزنجبيل، وشاي الكركديه. تساعد هذه الأنواع على تدفئة الجسم وتوفير السوائل.

3- الحليب الدافئ

غني بالبروتينات والفيتامينات، ويمنح شعورًا بالدفء ويعزز الترطيب.

4- شوربة الدجاج مع الخضروات

غنية بالفيتامينات والمعادن، وتحتوي على نسبة عالية من السوائل، ما يساعد في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة، خاصة خلال المرض أو في الطقس البارد.

وتحتوي شوربة الدجاج على معادن مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، فيما توفر الخضروات الألياف المعززة للمناعة، وفيتامين أ، وفيتامين سي، والبوتاسيوم.

5- عصائر الفواكه الطازجة

خاصة العصائر الغنية بفيتامين سي، مثل عصير البرتقال والرمان، إذ تساعد هذه العصائر على تقوية المناعة وترطيب الجسم.

لا يقدر بثمن.. طعام في عشائك يحمي من الجلطات ويخفض الكوليسترول

3 أعضاء في جسمك يمكن العيش بدونها.. لن تتوقعها

عدو خفي في بيتك.. 3 مشروبات ترفع السكر والضغط معا

احذر تناول هذه الأطعمة ليلا.. تسبب ضيق الشرايين

4 علامات منبهة لفقر الدم الحاد.. اذهب إلى الطبيب فورا في هذه الحالة