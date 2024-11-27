لماذا يكون الاستيقاظ بدون منبه أكثر راحة؟

كيف تستيقظ من النوم دون منبه

يشعر الكثيرون بأن الاستيقاظ بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى صوت المنبه المزعج، يمنحهم شعوراً بالانتعاش والراحة.

هذا الشعور ليس مجرد وهم، بل له تفسير علمي.

إليك بعض الأسباب التي تجعل الاستيقاظ بدون منبه أكثر راحة، وفق "ستادي فايندز".

دورة النوم الطبيعية: يمر جسم الإنسان خلال النوم بعدة مراحل، وكل مرحلة لها دورها في تجديد الطاقة والراحة. عندما نستيقظ بشكل طبيعي، يكون الجسم قد أكمل دورة نوم كاملة أو جزءًا كبيرًا منها، مما يعني أننا نستيقظ في مرحلة يكون فيها الجسم مستعدًا للنشاط.

تقليل التوتر: صوت المنبه المفاجئ يوقظنا من نوم عميق، مما يسبب صدمة للجسم والدماغ ويؤدي إلى ارتفاع مستوى الكورتيزول (هرمون التوتر). هذا الارتفاع المفاجئ في مستوى الكورتيزول يؤثر سلبًا على المزاج والانتباه ويجعلنا نشعر بالتعب والإرهاق.

تحسين المزاج: الاستيقاظ بشكل طبيعي يرتبط بمستويات أعلى من السيروتونين (هرمون السعادة)، مما يساعد على تحسين المزاج وتقليل الشعور بالاكتئاب والقلق.

زيادة الإنتاجية: الأشخاص الذين يستيقظون بشكل طبيعي يميلون إلى الشعور بمزيد من الطاقة والتركيز خلال النهار، مما يزيد من إنتاجيتهم.

كيف تستيقظ بشكل طبيعي؟

لتشجيع جسمك على الاستيقاظ بشكل طبيعي، يمكنك اتباع النصائح التالية:

الحصول على قسط كافٍ من النوم: حاول النوم لمدة 7-9 ساعات كل ليلة.

تهيئة بيئة نوم مريحة: تأكد من أن غرفة نومك مظلمة وهادئة وباردة بما يكفي.

تجنب الكافيين والنيكوتين قبل النوم: هذه المواد تحفز الجهاز العصبي وتجعل من الصعب النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام: ولكن تجنب ممارسة الرياضة القوية قبل النوم مباشرة.

تحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ: حتى في عطلات نهاية الأسبوع، حاول الالتزام بنفس الجدول الزمني للنوم والاستيقاظ.