سم على سفرتك.. مشروبات شائعة تؤدي إلى موت الكبد

كتبت- شيماء مرسي

الكبد يقوم بتصفية السموم وتحليل الدهون ودعم عملية الهضم، ولكن تناول بعض المشروبات الشعبية يوميا قد تؤدي إلى موت الكبد ببطء، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

الصودا:

الاستهلاك المنتظم للمشروبات الغازية قد يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، حيث تتراكم الدهون في الكبد، ما يضعف وظيفته ويزيد من الالتهاب.

كما يؤدي المحتوى العالي من السكر والمواد المضافة الاصطناعية في الصودا إلى إجهاد الكبد وتراكم الدهون والتي يمكن أن تتطور إلى مضاعفات خطيرة في الكبد بمرور الوقت.

مشروبات الطاقة:

إصابة الكبد الحادة مرتبطة بالإفراط في استخدام مشروبات الطاقة

بعد تناول المشروبات الغازية يعمل الكبد بجهد أكبر لتفكيك مكونات مثل جرعات عالية من التورين والكافيين والمنشطات الأخرى.

ومن المعروف أن الإفراط في تناولها يسبب فشل الكبد، حتى أن بعض الأفراد يحتاجون إلى عمليات زرع كبد فورية.

المشروبات المحملة بالسكر:

غالبا ما تحتوي المشروبات المحلاة مثل الشاي المنكه وعصائر الفاكهة والعصائر الصحية على كمية كبيرة من السكريات المضافة.

ويتم امتصاص هذه السكريات وخاصة في شكلها السائل، بسرعة، ما يؤدي إلى ثقل الكبد.

وعندما يتم استقلاب السكر، فإنه يتحول إلى دهون والتي يمكن أن تترسب في الكبد وتؤدي إلى مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وبمرور الوقت، يمكن أن يصاب الكبد بالالتهاب، وفي الحالات الشديدة، قد يتطور التليف أو تليف الكبد.

لماذا من المهم أن نحافظ على صحة الكبد لدينا في أفضل حالاتها؟

نظرا لأن الكبد هو مكون أساسي في كل أجهزة الجسم، فإن الحفاظ على صحته أمر بالغ الأهمية.

حيث ينتج الكبد الصفراء للهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الوجبات وتصفية الملوثات من مجرى الدم والتحكم في مستويات السكر بالدم.

وعندما يعمل الكبد بأفضل حالاته، فإنه يدعم عملية التمثيل الغذائي، ويساعد في الحفاظ على توازن الطاقة، وتعزيز الجهاز المناعي.

كما يساعد الكبد السليم في موازنة إنتاج الهرمونات ومستويات الكوليسترول، وكلاهما ضروري للصحة العامة.

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