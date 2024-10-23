تقي من الأمراض والعدوى.. أطعمة تحميك من تقلبات الطقس

كتب – سيد متولي

يعاني كثيرون من الإصابة ببعض الأمراض في فصل الخريف، بسبب تقلبات الطقس، لكن يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن توفر لجسمك الحماية اللازمة.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا"، إليك أطعمة ومشروبات تحميك من تقلبات الطقس في فصل الخريف، وهي:

الشوربة

شوربة الخضار المغذية مع إضافة التوابل الدافئة مثل الكمون، تحميك من الأمراض.

الزنجبيل

الزنجبيل يساعد على مكافحة نزلات البرد والعدوى الموسمية.

الفواكه والخضروات

الفواكه والخضروات الطازجة مثل التفاح والكمثرى مهمة لتوفير الفيتامينات والمعادن، لكن تجنب السلطات النيئة، لأنها قد تؤدي إلى الانتفاخ،.

الحبوب الكاملة

هذه الحبوب مغذية ويمكن تحضيرها بطرق مختلفة سواء فى السلطات أو الأطباق المطبوخة، وأيضًا الأرز البني غني بالألياف، ويسهل هضمه.

المكسرات

اللوز والجوز توفر الأحماض الدهنية الأساسية ويمكن تناولها باعتدال كوجبات خفيفة أو إضافتها إلى الوجبات.

شاي الأعشاب

اختر شاي الأعشاب، مثل شاي الزنجبيل الدافئ يساعدك على الهضم والوقاية من نزلات البرد.