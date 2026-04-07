تألقت الفنانة أميرة أديب بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الساتان بصيحة الظهر المكشوف؟

ارتدت أميرة فستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف مصنوع من الساتان.

ما دور أحمر الشفاه البيج والآي شادو البني في إبراز الملامح؟

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت أميرة مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البيج وآي شادو باللون البني.

لماذا اختارت أميرة أديب تسريحة الشعر المنسدلة؟

تركت أميرة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تناسب فستانها الجري بصيحة الظهر المكشوف.

كيف نسقت الإكسسوارات لإكمال الإطلالة؟

زينت أميرة إطلالتها بإكسسوارات مكونة من مجموعة خواتم وحلق وسلسلة.

اللون الأسود لون كلاسيكي يمنح مرتديه إطلالة راقية في جميع الأوقات، كما إنه يساعد على إظهار الجسم بشكل أكثر رشاقة ويخفي العيوب.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يصلح للسهرات والعمل والمناسبات الرسمية والكاجوال، وفقا لـ "instyle".

