ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف ظهرت إلهام شاهين بإطلالتها الأخيرة؟

ظهرت إلهام مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، جاء بتصميم راق يجمع بين البساطة والفخامة، ما أضفى على مظهرها لمسة كلاسيكية جذابة.

ما مميزات تصميم الفستان؟

وتميز الفستان بوجود حزام عند منطقة الخصر أبرز قوامها بشكل أنيق، مع تصميم واسع ومنسدل على الجسم منح الإطلالة طابعا أنثويا ناعما.

ما تفاصيل لمسات الجمال والشعر في إطلالتها؟

اعتمدت مكياجا ناعما وبسيطا، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

كيف نسقت إلهام شاهين إكسسواراتها؟

أكملت إطلالتها بحذاء وحقيبة يد باللون الأسود، مع مجوهرات ناعم مكونة من قلادة وحلق زادوا من أناقة اللوك.

ماذا يرمز اللون الأسود في إطلالتها؟

وفقا لموقع "ccolor"، اللون الأسود يعبر عن الأناقة الكلاسيكية والقوة، ويعكس الثقة بالنفس والحضور المميز، لذلك يُستخدم كثيرا في المناسبات الراقية لأنه يمنح مظهرا فخما وهادئا معا، كما يرمز أيضا إلى الرقي، ويعد خيارا مناسبا لمن يرغب في الظهور بلوك أنحف، ويُسهل تنسيقه مع ألوان وإكسسوارات مختلفة.