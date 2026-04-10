شاركت دينا صورًا جديدة عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها برفقة الفائزة بالمركز الأول في مهرجان الرقص الشرقي في روسيا، في إطلالات يغلب عليها الطابع الكلاسيكي الجذاب باللون الأسود.

كيف بدت إطلالة دينا؟

اختارت دينا فستانًا أسود بتصميم يشبه البليزر، جاء بقصّة أنيقة تبرز القوام، مع أكتاف مرصعة بالفصوص اللامعة التي أضفت لمسة فاخرة ولافتة.

ونسّقت إطلالتها مع مكياج جريء، حيث اعتمدت أحمر شفاه باللون الأحمر، ما منحها حضورًا قويًا وجاذبية لافتة.

ماذا عن إطلالة الفائزة بالمركز الأول؟

ظهرت الفائزة بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدت فستانًا أسود بسيطًا يعكس الذوق الراقي، ونسّقته مع روج أحمر فاقع أضفى لمسة أنثوية جريئة، وخلق توازنًا جذابًا بين البساطة والقوة.

كيف سيطر اللون الأسود على الإطلالتين؟

جاء اللون الأسود هو العنصر المشترك بين الإطلالتين، ما أضفى طابعًا من الأناقة والرقي، كما ساهم في إبراز التفاصيل سواء في تصميم الفستان أو في اختيار المكياج الجريء.

ماذا يرمز اللون الأسود في عالم الموضة؟

يُعد اللون الأسود رمزًا للأناقة الكلاسيكية التي لا تبطل موضتها، كما يعكس القوة والثقة بالنفس.

ويُستخدم كثيرًا في الإطلالات الرسمية والسهرات، لقدرته على إبراز القوام ومنح مظهر أكثر رشاقة، فضلًا عن سهولة تنسيقه مع ألوان جريئة مثل الأحمر لإطلالة لافتة ومتكاملة.

لوك بسيط.. يارا قاسم تخطف الأنظار بإطلالتها

ملكة جمال العام 2025 بإطلالة ملفتة.. كيف نسقتها؟