خطفت الأنظار.. هيفاء وهبي بلوك ملفت وجذاب

كتب : أسماء مرسي

12:36 ص 05/02/2026
    هيفاء وهبي (1)
    هيفاء وهبي (2)

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة ملفتة وجذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت هيفاء مرتدية توب من خامة الجلد وبصيحة الفرو عند الأكتاف، ونسقت معه بنطلون متعدد الألوان وبنقوشات مميزة.

اعتمدت مكياجا ناعما، وركزت على رسمة العيون.

واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل ويفي.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل باللون الأبيض وحقيبة باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارت مكونة من حلق، وقلادة ونظارة شمسية.

ارتداء جاكيت من خامة الجلد يضيف لمسة أناقة وجاذبية على الإطلالة بكل بساطة، كما أنه يمنح مظهرا عصريا وجذابا، ويمكن تنسيقه بسهولة مع ملابس كاجوال وإكسسوارات بسيطة، وفقا لموقع "Leathercult”.

هيفاء وهبي إنستجرام هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي

