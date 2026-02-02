يسرا اللوزي بإطلالة أنيقة.. سر اللوك

قبل انطلاق بافتا 2026… أسوأ إطلالات النجمات التي أثارت الجدل في حفل 2025

أطلت الفنانة يسرا اللوزي بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت يسرا بفستان طويل مصنوع من الساتان باللون الموف بأكمام طويلة وشفافة، من تصميم مصممة الأزياء ياسمين علي الدين.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود، بواسطة خبيرة التجميل ساندرا مجدي.

واختارت يسرا أن تترك خصلات شعرها مرفوعا لأعلى، بواسطة صالون الصغير.

وزينت إطلالتها بإكسسورات مكونة من حلق وخاتم وأسورة، من تصميم "glamour.jewellery".