قبل انطلاقه.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "البافتا" العام الماضي

قبل انطلاق الدورة الجديدة من حفل جوائز البافتا 2026 يتذكر الكثير من الأشخاص الإطلالات التي لم تكن موفقة على السجادة الحمراء في حفل البافتا 2025.

وفي هذا الإطار، نرصد لكم أسوأ إطلالات النجمات في حفل جوائز البافتا لعام 2025، وفق ما كشف مجلة "فوج".

لوبيتا نيونجو

أطلت الممثلة الكينية لوبيتا نيونجو بفستان طويل باللون الأبيض والأسود "كت" مصنوع من التل، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا.

ليتيتا رايت

ارتدت الفنانة البريطانية ليتيتا رايت فستان طويل بصيحة الظهر المكشوف باللون الأحمر مصنوع من الحرير، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق.

سينثيا إريفو

ظهرت الممثلة البريطانية سينثيا إريفو بفستان طويل باللون الأبيض بقصة "الكب" ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون.

سيرشا رونان

تألقت الممثلة الأيرلندية سيرشا رونان بفستان طويل باللون الأخضر الفاتح "كت"، واعتمدت مكياجا قويا حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

فانيسا ويليامز

أطلت الفنانة الأمريكية فانيسا ويليامز بفستان طويل باللون الأخضر شفاف عند منطقة الأكمام مصنوع من الحرير، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

رافي كاسيدي

ارتدت الممثلة الإنجليزية رافي كاسيدي بفستان باللون البيج مزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

نيكو باركر

ظهرت الممثلة الإنجليزية نيكو باركر بفستان طويل باللون الأسود مصنوع من الشيفون ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من حلق وسلسلة وخاتم.