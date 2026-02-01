قبل انطلاقه.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز "البافتا" العام الماضي

بعد تتويجها.. 15 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال آسيا العالمية

قبل انطلاق بافتا 2026… أسوأ إطلالات النجمات التي أثارت الجدل في حفل 2025

ينطلق حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون "البافتا" هذا العام يوم الأحد الموافق 22 فبراير 2026 في لندن.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أجرأ إطلالات النجمات في حفل جوائز البافتا في العام الماضي 2025، وفقا لـ "فوج".

أريانا جراندي

أطلت المغنية الأمريكية أريانا جراندي بفستان باللونين الأسود والسيمون "كت" مكشوف عند منطقة الصدر، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية كوليه وخاتم وأسورة، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

سيلينا جوميز

ظهرت المطربة الأمريكية سيلينا جوميز بفستان طويل باللونين الأسود والفضي يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر ومكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

كايا سكوليداريو

ارتدت الممثلة البريطانية كايا سكوليداريو فستان طويل "كت" باللون الأسود مكشوف عند منطقة الصدر وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

ميمي كين

تألقت الممثلة البريطانية ميمي كين بفستان طويل منفوش بقصة الكب باللون البيج، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كاميلا كابيلو

ظهرت المطربة الأمريكية كاميلا كابيلو بفستان طويل شفاف من الأسفل بقصة الكب باللون البيج ومزينا بالتطريزات بالكامل باللون الفضي، وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق.

مونيكا باربارو

أطلت الفنانة الأمريكية مونيكا باربارو بفستان طويل بصيحة الظهر المكشوف باللون الذهبي ومزينا بتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

ستايسي مارتن

ارتدت الممثلة الفرنسية ستايسي مارتن فستان طويل باللون الأخضر الفاتح بصيحة الظهر المكشوف، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.