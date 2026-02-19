إعلان

نتنياهو يهدد إيران برد غير مسبوق حال مهاجمة إسرائيل

كتب : مصراوي

08:23 م 19/02/2026

نتنياهو

(أ ش أ)

وجه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تهديدًا شديد اللهجة إلى القيادة الإيرانية حال أقدمت طهران على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، في ظل استمرار الاستعدادات الأمريكية والإسرائيلية لاحتمال توجيه ضربة لإيران.

وأضاف نتنياهو، أن أي خطأ يرتكبه القادة الإيرانيون بمهاجمة إسرائيل سيقابَل برد لا يمكنهم حتى تخيّله، على حد تعبيره.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال، أن بلاده تعمل جنبًا إلى جنب مع الحليف الرئيسي، الولايات المتحدة، لمواجهة ما وصفه بالتهديد الإيراني، مشيرًا إلى أنه عرض، خلال لقائه الأسبوع الماضي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موقف إسرائيل والمبادئ التوجيهية لأي محادثات محتملة مع إيران.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، شدد نتنياهو على أن حركة حماس سيتم نزع سلاحها، وأن قطاع غزة سيخضع لعملية نزع السلاح الكامل، مؤكدًا أنه لن تكون هناك إعادة إعمار للقطاع قبل نزع سلاحه .

وأضاف أن حماس ستواجه قريبًا خيارًا صعبًا، إما التخلي عن سلاحها بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة على حد قوله.

نتنياهو يهدد إيران إسرائيل وإيران أمريكا وإيران

