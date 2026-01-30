إعلان

بالأسود.. وفاء عامر تخطف الأنظار بإطلالة راقية

كتب : مصراوي

11:50 م 30/01/2026

وفاء عامر

أطلت الفنانة وفاء عامر، بلوك كلاسيكي مفعم بالنعومة والجاذبية، وذلك خلال صورة جديدة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ارتدت وفاء توب أنيقا باللون الأسود، جاء بتصميم "درابيه" عند منطقة الصدر وفتحة رقبة مربعة واسعة، مما أضفى لمسة من الفخامة الكلاسيكية.

وأكملت إطلالتها بتنسيق لافت للإكسسوارات، حيث اعتمدت "عقدا" مكونا من طبقات، تميزت إحداها باللون الأزرق الفيروزي الزاهي مع قلادة ذهبية دائرية، مما كسر حدة اللون الأسود وأضاف حيوية مبهجة للإطلالة.

وبحسب موقع hashnode، فإن اعتماد اللون الأسود في الإطلالات يضفي لمسة فخامة وأناقة واضحة، كما يعد من أكثر الألوان لفتا للأنظار، بالإضافة إلى أنه يبرز جمال البشرة ويمنح مظهرا أكثر قوة وثقة.

الفنانة وفاء عامر

الفنانة وفاء عامر

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟