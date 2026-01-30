إعلان

كتبت- أميرة حلمي:

07:30 م 30/01/2026
على السجادة الخزامية لحفل جوائز Joy Awards في دورته السادسة بالمملكة العربية السعودية، خطفت النجمة العالمية كيتي بيري الأنظار بإطلالة استثنائية تجاوزت حدود الموضة إلى مساحة الفن الخالص، مرتدية قطعة كوتور فريدة بعنوان «أم اللؤلؤ» من توقيع مصممة الأزياء السعودية وعد العقيلي، ضمن مجموعة "يمال" لربيع/صيف 2026.
القطعة، التي لا تُعد مجرد فستان بقدر ما هي عمل فني متكامل، نُفذت بالكامل يدويًا بأعلى مستويات الحِرفية، مستخدمة أصداف اللؤلؤ الطبيعي بعناية فائقة، وذلك بحسب ما صرحت دار الأزياء لـ مصراوي.
تصميم شديد الرقة والحساسية، يتطلب دقة متناهية في التنفيذ، ما جعل القطعة غير متاحة للبيع، وتُقدَّر قيمتها بنحو 86 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل تقريبًا 1,083,600 جنيه.
اعتمدت المصممة وعد العقيلي في تنفيذ الفستان على طبقات متتالية من أم اللؤلؤ الطبيعي، مقطوعة ومصقولة بدقة، ثم مثبتة على القماش باستخدام تقنية الربط الحراري، في معادلة دقيقة تجمع بين الصلابة البنائية والانسيابية الحركية. كل طبقة تعكس سطحًا متجانسًا ومضيئًا، بينما ينسدل من التصميم هدب عمودي مصنوع من أم اللؤلؤ الطبيعي والكريستال، خُيط خيطًا بخيط، بتوزيع إيقاعي محسوب يعزز الإحساس بالحركة والضوء.
وتنتمي هذه القطعة إلى مجموعة «يمال» المستوحاة من تراث الغوص على اللؤلؤ في السعودية، حيث تجسّد مفاهيم التنقية، والوحدة، والحركة الجماعية التي شكّلت جوهر العمل في البحر.
وفي فستان «أم اللؤلؤ»، يُعاد تقديم هذا الإرث في صيغة كوتور معمارية، تتداخل فيها التقنية والانضباط والمعنى، لتخرج قطعة لا تفصل بين الجمال والهوية، ولا بين الحرفة والفكرة.

