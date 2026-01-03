إعلان

كيف نسقت نوال الزغبي إطلالتها في أحدث ظهور لها؟

كتب : أسماء مرسي

01:37 م 03/01/2026
  • عرض 6 صورة
    المطربة اللبنانية نوال الزغبي (3)
    المطربة اللبنانية نوال الزغبي (4)
    المطربة اللبنانية نوال الزغبي (2)
    المطربة اللبنانية نوال الزغبي (6)
    المطربة اللبنانية نوال الزغبي (5)

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت المطربة اللبنانية نوال الزغبي بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تميز الفستان بصيحة "الأوف شولدر" وجاء من خامة المخمل، مع تصميم انسيابي يبرز قوامها، بالإضافة إلى فتحة ساق جريئة على أحد الجانبين، ما أضفى لمسة مُلفتة وأنيقة في الوقت ذاته.

الفستان من توقيع مصممة الأزياء الشابة تيا ديب، ابنة نوال الزغبي.

واعتمدت مكياجا ترابيا من تنفيذ خبير التجميل چوليانو چورچ عزمي.

واختارت نوال تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الذهبي.

وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعدة أساور، وقلادة.

المطربة نوال الزغبي نوال الزغبي على إنستجرام إطلالة نوال الزغبي

