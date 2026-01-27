الداخلية تكشف حقيقة خطف "طفلي البحيرة": حكم حضانة السر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائمة على النشر بقيام إحدى السيدات وآخرين بالتهجم على منزلها باختطاف طفليها بسبب خلافات بينهم حول حضانتهما بالبحيرة.

تحريات البحث الجنائي، أكدت من الفحص عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 16 الجارى تبلغ لمركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة من "والدة القائمة على النشر"، تضررها من سيدتين "إحداهن والدة طليق نجلتها"، لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب و إحداث إصابتها بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم و خطف طفلين "أبناء نجلتها".

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من إلقاء القبض على المشكو فى حقهما فى حينه، و بصحبتهما الطفلين، و بمواجهتهما نفيا ما نُسب إليهما، وأضافت والدة طليق نجلة الشاكية بصدور حكم لصالحها بحضانة الطفلين.