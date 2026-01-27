إعلان

قبل رمضان.. نقيب الفلاحين يتوقع ارتفاع سعر الطماطم لـ 20 جنيهًا للكيلو

كتب : مصراوي

07:39 م 27/01/2026

أسعار الطماطم

كتبت -داليا الظنيني:
توقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق قبيل شهر رمضان 2026.

وقال خلال لقائه على قناة الشمس، إن أسعار الطماطم بدأت بالفعل في الارتفاع، متوقعاً أن تواصل صعودها لتصل إلى حاجز 20 جنيهاً للكيلو مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ونصح المواطنين بضرورة تخزين احتياجاتهم.

وأوضح أن دورة المحصول في الأرض تستغرق نحو 6 أشهر، مما يجعل الفلاح حريصاً على تحقيق هامش ربح يعوضه عن فترة الانتظار، لافتاً إلى أن الكثير من المزارعين يتكبدون خسائر فادحة نتيجة بيع المحصول بأقل من تكلفته الحقيقية في مواسم سابقة.

أسعار الطماطم نقيب الفلاحين ارتفاع الطماطم حسين ابو صدام

