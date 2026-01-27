خطفت الأنظار.. 10 صور ومعلومات عن إطلالة رزان جمال

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة رزان جمال بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت رزان بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف مزينا بتطريزات باللون الفضي، من تصميم مصمم الأزياء زهير مراد.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني، بواسطة خبيرة التجميل "أوليفيا يعقوب".

وأختارت رزان أن ترك شعرها مرفوعا لأعلى، بواسطة مصففة الشعر "Betty Bee".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق.