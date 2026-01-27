إعلان

خطفت الأنظار.. 10 صور ومعلومات عن إطلالة رزان جمال

كتب : شيماء مرسي

03:30 م 27/01/2026
كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة رزان جمال بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت رزان بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف مزينا بتطريزات باللون الفضي، من تصميم مصمم الأزياء زهير مراد.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون البني، بواسطة خبيرة التجميل "أوليفيا يعقوب".

وأختارت رزان أن ترك شعرها مرفوعا لأعلى، بواسطة مصففة الشعر "Betty Bee".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق.

رزان جمال إطلالة جريئة إنستجرام

