غفران محمد بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقته؟

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة غفران محمد بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت غفران بـ تي شيرت باللون الأبيض ونسقت معه فيست "كت" كاروهات باللون البيج وبنطلون جينز باللون الأزرق الغامق.

وفقا لـ "lucymary"، الـ تي شيرت باللون الأبيض سهل التنسيق مع أي لون أو قطعة ملابس أخرى، وأيضا مثالي للإطلالات اليومية والكاجوال.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت غفران أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم وسلسلة.