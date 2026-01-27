إعلان

غفران محمد بلوك كاجوال أنيق.. كيف نسقته؟

كتب : شيماء مرسي

03:17 م 27/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنانة غفران محمد (3)
  • عرض 3 صورة
    الفنانة غفران محمد (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

تألقت الفنانة غفران محمد بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ظهرت غفران بـ تي شيرت باللون الأبيض ونسقت معه فيست "كت" كاروهات باللون البيج وبنطلون جينز باللون الأزرق الغامق.

وفقا لـ "lucymary"، الـ تي شيرت باللون الأبيض سهل التنسيق مع أي لون أو قطعة ملابس أخرى، وأيضا مثالي للإطلالات اليومية والكاجوال.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.

واختارت غفران أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وزينت إطلالتها بإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وخاتم وسلسلة.

غفران محمد بلوك كاجوال الفنانة غفران محمد إطلالة غفران محمد غفران محمد على إنستجرام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند حبس البول؟.. احذر المخاطر
"معركة الفؤوس".. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على جيرانهم
أخبار المحافظات

"معركة الفؤوس".. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على جيرانهم
من 250 إلى 3 آلاف جنيه.. أسعار ومكونات "كرتونة رمضان" في 3 جمعيات خيرية
اقتصاد

من 250 إلى 3 آلاف جنيه.. أسعار ومكونات "كرتونة رمضان" في 3 جمعيات خيرية
عودة الشناوي وعثمان يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي في مواجهة وادي دجلة
رياضة محلية

عودة الشناوي وعثمان يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي في مواجهة وادي دجلة
القاضي لقاتل "أطفال اللبيني": لم نجد لك سبيلًا للرأفة.. والإعدام قصاصًا
حوادث وقضايا

القاضي لقاتل "أطفال اللبيني": لم نجد لك سبيلًا للرأفة.. والإعدام قصاصًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل تراجع الدولار يعني تحسن الجنيه؟ مدحت نافع يوضح
انتبه لهذه الأعراض.. لماذا تستمر نزلات برد لأكثر من أسبوعين؟
فيديو "الفأس" المرعب.. كيف تسبب "لعب العيال" في مشاجرة دموية هزت الشرقية؟
طائرة وتشريفة.. فيديو محامي "ملك الذهب" المحكوم عليه بالإعدام يثير ضجة
بعد اقتراحه بالبرلمان.. ما هي أسعار الإنترنت غير المحدود في الخليج؟
بعد إصابته بجلطة.. نقل الفنان سامح الصريطي إلى المستشفى