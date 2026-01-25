إعلان

أبرز إطلالات النجوم والنجمات في عرض أزياء ديور للرجال 2026

كتب : شيماء مرسي

10:30 م 25/01/2026
خطف نجوم ونجمات الفن العالميون الأنظار بإطلالات أنيقة ولافتة خلال حضورهم فعاليات أسبوع الموضة الرجالية لخريف 2026.

وفي هذا الصدد، نستعرض لكم أبرز إطلالات النجوم والنجمات في عرض أزياء دار ديور للرجال 2026، وفقا لـ "فوج".

ديان كروجر

أطلت الممثلة الألمانية ديان كروجر بقميص باللون الأسود ونسقت معه بنطلون باللون الأبيض وحذاء وحقيبة باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

كاثرين دينوف

ظهرت الممثلة الفرنسية كاثرين دينوف بجاكيت مصنوع من الفرو باللون الرصاصي ونسقت معه توب وبنطلون وحذاء باللون الأسود وحقيبة يد صغيرة باللون البرجندي.

آدم ديماركو

ارتدى الممثل الكندي آدم ديماركو جاكيت باللون البني ونسق أسفله قميص باللون البيبي بلو وبنطلون جينز باللون الجينز الفاتح.

تيرينس أوكونور

ظهر النجم الأمريكي تيرينس أوكونور بـ بلوفر باللون الرصاصي ونسق أسفله قميص باللون البيبي بلو وبنطلون باللون الأسود.

داريل ماكورماك

أطل الممثل الأيرلندي داريل ماكورماك بـ بلوفر باللون الرصاصي ونسق أسفله بنطلون بنفس اللون وقميص باللون البيبي بلو.

بن سميث

ظهر الممثل الأمريكي بن سميث بـ بلوفر باللونين البيج والبرتقالي ونسق معه بنطلون جينز باللون الأزرق الفاتح وحذاء باللون البيج.

ميا جوث

تألقت الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية ميا جوث ببلوزة باللون الأسود ونسقت معها بنطلون باللون الرصاصي، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

