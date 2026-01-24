فستان شفاف ومُلفت.. هيفاء وهبي بلوك جريء

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي بإطلالة جريئة ومُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت هيفاء فستانا طويلا باللون الأسود تميز بقصة "الأوف شولدر"، ومكشوفا عند منطقة الصدر، مصنوع من خامة الدانتيل.

كما جاء تصميمه بأكمام شفافة ومنسدل بشكل ضيق على الجسم عند منطقة الخصر، ما أبرز قوامها بشكل أنيق.

واعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على رسمة العيون، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من قلادة، وخاتم.

وفقا لموقع "nimisski"، فستان الدانتيل خيارا أنيقا يمنح الإطلالة لمسة من الرقي والأنوثة، بفضل نقوشه المميزة.

كما يتميز بسهولة تنسيقه مع الإكسسوارات والمجوهرات، ما يجعله مثاليا لمختلف المناسبات.