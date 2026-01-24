الأبيض يليق بها.. آمال ماهر تخطف الأنظار بإطلالتها

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت المطربة آمال ماهر بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت آمال مرتدية جامبسوت باللون الأبيض، تميز بأنه بصيحة "الأوف شولدر" بتصميم ضيق عند منطقة الخصر أبرز قوامها، وبأكمام منفوشة.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود.

واختارت آمال تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسورات مكونة من قلادة، وأسورة، وخاتم.

اللون الأبيض من أبرز الألوان الكلاسيكية في عالم الموضة، لما يمنحه من أناقة وجاذبية طبيعية، كما يُبرز ملامح الوجه ويضفي شعورا بالهدوء والراحة، ليجعل الإطلالة بسيطة وراقية، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".