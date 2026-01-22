شاركت ندى كوسا، ملكة جمال لبنان لعام 2024، عدة صور بإطلالة كاجوال أنيقة وناعمة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وارتدت ندى توب أو بلوزة ضيقة بأكمام طويلة ولون كحلي غامق، تتميز بتفاصيل بسيطة وربطة خفيفة من الأمام.

نسقت التوب مع بنطال جينز واسع باللون الأزرق الداكن أيضاً، وارتدت حزاماً بنياً رفيعاً، وحملت كوب قهوة أبيض. كما وضعت نظارة شمسية بعدسات برتقالية أو بنية شفافة، ورفعت شعرها في تسريحة بسيطة.

ومن الناحية الجمالية لم تتكلف كثيران واعتمدت مكياج ناعم، واختار أن ترفع شعرها لأعلى.

ووفق موقع "Quora" فإن اللون البترولي هو درجة عميقة وغنية تقع بين الأزرق والأخضر (الأزرق المخضر الداكن)، وأطلق عليه هذا الاسم في صناعة الأزياء.

ويمنح اللون البترولي الإطلالة لمسة من الرقي، الأناقة، والسكينة، ويرمز هذا اللون إلى التوازن والاستقرار والنجاح، ويضفي شعوراً بالثقة على من يرتديه.

هو لون حيادي نسبيًا يمكن تنسيقه بسهولة مع ألوان مختلفة مثل الأبيض، الأسود، البيج، وحتى بعض درجات الأصفر أو الأحمر.