بلمسة جذابة.. كارمن بصيبص تتألق بإطلالة غير تقليدية

كتب : نرمين ضيف الله

09:43 م 22/01/2026 تعديل في 10:14 م

كارمن بصيص

شاركت الفنانة كارمن بصيص، جمهورها، عدة صور بلوك كاجوال، وذلك خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت كارمن مرتدية جاكت فرو باللون الجراي، يتميز بكونه واسعاً، ومزوداً بغطاء رأس وبسحاب للإغلاق وجيوب أمامية، ونسقت معه بنطلون جينز باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية لم تتكلف كثيرًا، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

وفقًا لموقع "Verywellmind"، اللون الرمادي من الألوان الأساسية والكلاسيكية في عالم الموضة، يُعرف بأنه ملك الأناقة اليومية، ويمنح الإطلالة مظهراً احترافياً ونظيفاً، ويمكن تنسيقه بسهولة مع ألوان أخرى مثل الأبيض أو الأسود للحصول على تباين أنيق.

❄️🤗Behind the scenes 🎬 #ليل (1)

كارمن بصيص موضة اللون الجراي

