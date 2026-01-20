إعلان

خطفت الأنظار.. 5 صور ومعلومات عن إطلالة وفاء الكيلاني

كتب : شيماء مرسي

01:11 م 20/01/2026 تعديل في 01:11 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الإعلامية وفاء الكيلاني (4)
  • عرض 5 صورة
    الإعلامية وفاء الكيلاني (3)
  • عرض 5 صورة
    الإعلامية وفاء الكيلاني (2)
  • عرض 5 صورة
    الإعلامية وفاء الكيلاني (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الإعلامية وفاء الكيلاني بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

أطلت وفاء بفستان طويل مصنوع من المخمل بصيحة الأوف شولدر ومزينا بتطريزات لامعة عند منطقة الصدر، من تصميم "JEAN-LOUIS SABAJI".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بألوان النيود، بواسطة خبيرة التجميل "سوسن الرفاعي".

واختارت وفاء أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر "رنزي زغيب".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق، من تصميم "paolobongia".

الإعلامية وفاء الكيلاني وفاء الكيلاني على إنستجرام إطلالة وفاء الكيلاني وفاء الكيلاني بفستان طويل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)
زووم

إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة بصحبة ابنة شقيقتها (صور)
تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد بشأن الرسائل النصية.. ما القصة؟
أوبل كورسا أرخص سيارات العلامة الألمانية في مصر.. تعرف على سعرها
أخبار السيارات

أوبل كورسا أرخص سيارات العلامة الألمانية في مصر.. تعرف على سعرها
بدم بارد وإدراك كامل.. ننشر نص تقرير الطب النفسي في "جريمة المنشار"
أخبار المحافظات

بدم بارد وإدراك كامل.. ننشر نص تقرير الطب النفسي في "جريمة المنشار"
الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة
أخبار

الشيخ أحمد خليل يعلق على محاولة خنق أب داخل المسجد النبوي بدعوى دخول الجنة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إنهاء التعاقد مع "فوري".. تعرف على طرق حجز تذاكر السكة الحديد
إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة مع بداية تعاملات اليوم في مصر
زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع