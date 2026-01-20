خطفت الأنظار.. 5 صور ومعلومات عن إطلالة وفاء الكيلاني

ظهرت الإعلامية وفاء الكيلاني بإطلالة أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام".

أطلت وفاء بفستان طويل مصنوع من المخمل بصيحة الأوف شولدر ومزينا بتطريزات لامعة عند منطقة الصدر، من تصميم "JEAN-LOUIS SABAJI".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها ووضعت أحمر شفاه بألوان النيود، بواسطة خبيرة التجميل "سوسن الرفاعي".

واختارت وفاء أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، بواسطة مصفف الشعر "رنزي زغيب".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من خاتم وحلق، من تصميم "paolobongia".