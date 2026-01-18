إعلان

كيف نسقت زينة إطلالتها في أحدث ظهور؟

كتب : نرمين ضيف الله

02:02 م 18/01/2026 تعديل في 02:09 م
    هكذا نسقت زينة إطلالتها في أحدث ظهور
    هكذا نسقت زينة إطلالتها في أحدث ظهور
    زينة وإيمي سمير غانم
    هكذا نسقت زينة إطلالتها في أحدث ظهور

لفتت الفنانة زينة الأنظار، بإطلالة ساحرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت زينة بفستان أسود لامع، تميز الفستان بقصة ضيقة ومحددة للجسم، وبتفاصيل جذابة تشمل فتحة جانبية طويلة تكشف الساق، وكتفين مكشوفين، مع حافة مزينة بالفرو الأسود الناعم.

واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على جانبيه، وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من أسورة، وحلق، وخاتم، وكلاتش باللون الأسود.

وفقاً لصحيفة "Vogue "، يحمل اللون الأسود، لا سيما اللامع، دلالات متعددة، أولها القوة والهيبة، والسلطة والسيطرة، واستخدامه بكثرة يمنح الإطلالة جاذبية وقوة لا مثيل لها.

ويعتبر الأسود "سيد الألوان" وخياراً كلاسيكياً لا ينتهي، حيث يمنح الإطلالة رقيّاً وتطوراً.

الفنانة زينة زينة بفستان أسود لامع موضة

